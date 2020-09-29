Более 700 нижегородских мам повысили свою профквалификацию

За 9 месяцев этого года к обучению приступили 735 нижегородок, имеющих детей дошкольного возраста. Повышение профессиональной квалификации организовано по федеральному проекту «Содействие занятости женщин» нацпроекта «Демография». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородского региона.

Служба занятости населения Нижегородской области организует переобучение и повышение квалификации для женщин в отпуске по уходу за ребёнком или для женщин, имеющих детей дошкольного возраста, которые обратились в службы занятости и не состоят в трудовых отношениях.

На реализацию проекта выделено 20,8 млн руб.

– Участие в проекте даёт возможность женщинам с маленькими детьми не только повысить свою профессиональную квалификацию и вернуться к трудовой деятельности, на прежнее рабочее место, но и переобучиться по профессии, востребованной на рынке труда, и устроиться на наиболее подходящую для совмещения с обязанностями по воспитанию ребёнка работу, – отметила руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Арина Садулина.

Чтобы пройти обучение желающая женщина должна обратиться в центр занятости своего населённого пункта. Там специалисты подберут ей подходящую образовательную программу. По окончании обучения каждой маме выдастся соответствующий документ о полученной квалификации.