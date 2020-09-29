58 классов закрыты на карантин по коронавирусу в Нижегородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области продолжают вводить карантин по коронавирусу в отдельных классах школ. По данным на 28 сентября, в Нижегородской области ограничения введены в 58 классах. Об этом сообщил региональный министр образования Сергей Злобин.

- На сегодняшний день карантин по коронавирусу введен в 58 классах в 40 школах Нижегородской области, - рассказал министр. – Целиком закрытых на карантин школ в регионе нет. Ограничения введены в отдельных классах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Выксы, Уреня и в других районах области.

Также, по словам министра, карантин введен в семи группах шести учреждений среднего профессионального образования. Одновременно с этим ограничения действуют в 24 группах 21 детского сада. Остается закрытой на карантин группа в одном из вузов.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. Однако в последнее время региональные власти заговорили об ужесточении масочного режима.

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