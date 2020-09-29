Деревообрабатывающая отрасль Нижегородского региона расширилась

Показатели производства в деревообрабатывающей отрасли за январь-август 2020 года, относительно того же периода в прошлом году, составили 111,2%. Объём отгруженных товаров собственного производства насчитывает 8,11 млрд рублей. Этой информацией поделился заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

С его слов, деревообработкой в области занимаются более 70 предприятий. Основную часть товаров производства представляют собой деревянные строительные конструкции, оконные и дверные блоки, фанера и пиломатериалы. Помимо этого, в регионе производятся детали для строительства малоэтажных домов. А главное, деревообрабатывающие предприятия Нижегородской области работают на экспорт, а не только на внутренний рынок.

Меры поддержки деревообрабатывающая отрасль получает как региональные, так и федеральные. Воплощаются они благодаря комплексным госпрограммам развития промышленности.

– Предприятия-участники программы повышения производительности труда могут получить субсидию на возмещение затрат, связанных с модернизацией и расширением производства. Также предусмотрена субсидия на оплату процентов по кредитам, взятых под реализацию инвестпроектов, – пояснил Андрей Саносян. – Предприятия лесоперерабатывающей отрасли, которые признаны системообразующими, могут получить отсрочки и рассрочки по уплате налогов. Также для них предусмотрена субсидия из федерального бюджета для снижения затрат на транспортировку продукции. Отдельные субсидии могут получить предприятия-экспортеры.