В Чкаловске открылась библиотека нового формата

В Чкаловске на базе Катунской сельской библиотеки открылась модельная библиотека. Это было сделано в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- На модернизацию и переоснащение библиотеки из федерального бюджета было выделено 5 миллионов рублей, - говорится в сообщении. - Из областного бюджета выделено 3,1 миллиона рублей.

В библиотеке был проведен капитальный ремонт. После этого там появились новые функциональные зоны - информационно-выставочная, интерактивная, детская и другие зоны. Также там появилось место для групповой работы и мини-кафе.

- Теперь в Чкаловске появилось не просто обновленное современное пространство, а культурную площадку для отдыха и работы, - отметила первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова. – В этой библиотеке можно будет и почитать книжные новинки, и посетить кружки, и пообщаться с единомышленниками.

В новой библиотеке сделан хороший дизайн помещений, современное компьютерное и интерактивное оборудование.

Напомним, за последние два года на создание модельных муниципальных библиотек из федерального бюджета поступило 2 миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Культура».