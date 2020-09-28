«В своих решениях нижегородский губернатор, прежде всего, опирается на мнение жителей»

— За этот небольшой срок сделано, действительно, немало. Под руководством Глеба Сергеевича регион достойно провел чемпионат мира по футболу. Губернатор взял на себя серьёзную ответственность, обозначив перед Президентом проблему газификации северных районов региона, и фактически сдвинул с «мёртвой» точки эту важную тему. Для наших северных районов это практически историческое событие. Все эти три года глава региона старался максимально привлечь федеральный интерес к области и — самое главное — удержать эту точку особого внимания. Сейчас активно идёт работа над новыми задачами по подготовке к юбилею Нижнего Новгорода. А это, прежде всего, федеральное финансирование и новые проекты, — отметил Артём Кавинов.

Депутат Госдумы также заметил, что Глебу Никитину свойственен системный подход к решению задач.

— При этом он всегда опирается на мнение жителей. Так формировалась стратегия области: на местах, с участием профессионалов, активистов. По итогам больших районных встреч с жителями принимались решения по наполнению планами областных, федеральных программ. Реальными стали долгожданные истории: ФОК в Ветлуге, крытый ледовый каток в Ковернино, Центр художественной гимнастики в Заволжье. Губернатор поддержал продолжение программы по строительству детских садов, школ. 21 детский сад за три года построен и еще 20 — в перспективе, 11 новых школ появилось за последние два года. И это, в том числе, планы по малым территориям, внимание к небольшим городам и посёлкам, что особенно важно. Появляется стимул к развитию. Губернаторская поддержка здесь очень важна, — сказал Артём Кавинов. — В целом, за три года Глебу Сергеевичу удалось сформировать свой особый рабочий настрой в регионе, чёткое видение дальнейшего развития. Есть взаимопонимание и открытость в общей команде правительства области и депутатов всех уровней. Готовы вместе двигаться дальше — в новую историю родного нижегородского края!