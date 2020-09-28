Ремонт дорог завершён в Богородске на улице Ленина Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области в Богородске приняли оконченный ремонт дорожного покрытия. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отремонтированы и сданы теперь 4,4 км улицы Ленина. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

— Это центральная улица города, по которой каждый день движутся сотни автомобилей. Привести её в нормативное состояние было необходимо — элементарно ради безопасности водителей и пешеходов. Подрядчик работал на объекте по 12 часов в день: с 8 утра и до 8 вечера, качество работ хорошее, нареканий нет никаких, — резюмировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По госконтракту стоимость работ составила 25,7 млн рублей.

Напоминаем, что в Богородском районе всего в этом году будет отремонтировано около 15 км дорог.