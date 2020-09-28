«Нижегородпассажиравтотранс» могут передать в областную собственность

Муниципальное предприятие «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт» может быть передано в собственность Нижегородской области. Данный вопрос планируется рассмотреть на заседании городской Думы Нижнего Новгорода. Этот вопрос включен в предварительную повестку завтрашнего заседания городской Думы.

- Докладчиком по данному вопросу на заседании будет и.о. председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода, - говорится в сообщении. – В областную собственность может быть передано предприятие «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт». Вместе с предприятием в собственность области может быть передано и имущество предприятия.

Напомним, ранее мы писали о разработке транспортной схемы Нижегородской агломерации. Она должна быть представлена в первой половине 2021 года. Планируется, что она будет охватывать все потоки общественного транспорта самого Нижнего Новгорода и Нижегородской области.