Ольга Щетинина: «Глеб Никитин стремится сделать наш регион одним из самых комфортных и удобных для проживания, и у него все получится»

Стратегия развития Нижегородской области предусматривает в качестве одного из ключевых направлений развитие человеческого капитала, комфортной среды для проживания, здравоохранения и образования - в общем, всего того, что входит в понятие «развитие социальной сферы». Отметила заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, говоря об итогах трех лет пребывания на посту губернатора Глеба Никитина.

- В зоне внимания губернатора - поддержка многодетных семьей, а также детей, оставшихся без попечения родителей, - напомнила Ольга Щетинина. - Активная работа в этом направлении ведется вместе с нашими некоммерческими организациями. Кроме того, депутаты Заксобрания области поддержали инициативу Глеба Никитина по предоставлению многодетным семьям взамен земельного участка сертификата на улучшение жилищных условий на сумму до 470 тысяч рублей. На мой взгляд, такое решение было правильным и своевременным.

Еще один важный момент, который отметила Ольга Щетинина – это внимание к людям с ограниченными возможностями.

- Мы пересмотрели понятие «доступная среда», уделяя особое внимание сопровождению людей с особенностями развития, начиная с процесса выявления заболевания до получения образования и трудоустройства, - заявила Ольга Щетинина. - Например, уже принята региональная концепция непрерывного сопровождения людей с расстройством аутистического спектра. Сейчас при активном участии главы региона ведем работу по ее реализации и изменению законодательства.

Отметила Ольга Щетинина и запуск программы капремонта школ и детских садов. Делается это за счет средств регионального бюджета.

- Кстати, расходы на реализацию госпрограммы по капремонту образовательных организаций области стали одними из наиболее социально значимых. Объем финансирования программы в этом году составил почти 1,5 млрд рублей. Выполнен капитальный ремонт в 15 школах, а также отдельные виды ремонтных работ в 62 школах и 168 дошкольных организациях в районах области, - напомнила Ольга Щетинина. - Да, пандемия внесла коррективы в нашу жизнь. Однако региону удалось справиться с ней: по указу главы региона были оперативно построены новые медицинские учреждения, а также созданы дополнительные койко-места в существующих.