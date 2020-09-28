Осенний призыв в Нижегородской области начнётся 1 октября Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

1 октября 2020 года начнётся осенний призыв граждан на военную службу. В Вооружённые Силы РФ планируется направить около 2000 человек из Нижегородской области. Порядка 700 из них – из Нижнего Новгорода. Призывники отправятся во все виды и рода войск ВС РФ, а также в другие войска, воинские формирования и органы. Отправка призывников на военную службу намечена на 20-е числа октября. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Более 700 нижегородцев будут призваны этой осенью служить в элитных войсках: Президентском полку Федеральной службы охраны, Преображенском и Семёновском полках, воздушно-десантных войсках и в других. Около 200 человек пройдут службу в Национальной гвардии России. 20 нижегородцев направятся в научные роты.

– Как и в ходе весеннего призыва, особое внимание мы уделим организации медицинского обеспечения действующих мер предотвращения распространения коронавируса. Отправка будет осуществляться только при отрицательном результате теста на COVID-19, – подчеркнул военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков.