Жители Нижегородской области приобщились к искусству Франции.

С 25 по 27 сентября прошёл онлайн-показ спектакля «Наперекор ветру» в муниципальных образованиях Нижегородской области. В спектакле участвовали артисты французского города Лилль. Просмотр посетили ценители прекрасного всех возрастов сразу на нескольких площадках области. Этой информацией поделилась пресс-служба правительства Нижегородского региона.

– Несмотря на существующие ограничения международных контактов, с которыми мы столкнулись в период пандемии, приобщиться к культуре зарубежных стран нижегородцы могут в ходе онлайн-мероприятий. Добрый, понятный без слов спектакль позволил им поближе узнать Францию, – поделилась руководитель департамента Ольга Гусева.

Пьер-Ив Гинэ и Йоанель Стратман создали визуальный поэтический спектакль о белоснежной ветреной стране, погружённой в тишину. Зрители познакомились с историей маленькой девочки, неожиданно открывшей для себя мир звуков, слов и разноцветных рисунков, о котором не догадывался никто из окружающих.

Муниципалитеты региона всё чаще используют цифровые технологии для культурно-познавательного досуга жителей, что не остаётся незамеченным. Как и этот спектакль, так и создание новых виртуальных концертных залов в Нижегородской области реализуется в рамках нацпроекта «Культура».