Итоги реализации нацпроекта превысили прошлогодние показатели в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Промежуточные показатели выполнения нацпроекта «Жильё и городская среда» за 2020 год в Нижегородском регионе превысили показатели прошлого года. А именно, за январь-август 2020 года в эксплуатацию ввели 922,7 тыс. кв. м жилья, что составило 108% к тому же периоду 2019 года. Этой информацией поделилась пресс-служба правительства области.

– С учётом негативных явлений в экономике, связанных с распространением коронавируса, к концу года рассчитываем сохранить темпы роста жилищного строительства на уровне не ниже прошлогоднего. Он составил 104,4%. Важную роль в достижении результатов играют принятые правительством Российской Федерации меры поддержки по стимулированию спроса. Это компенсации части процентной ставки по ипотечным кредитам, – пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

По программе расселения аварийного жилья в новые квартиры с начала года переехали 920 нижегородцев. Это составляет 76,7% от годового плана.

– Программа реализуется в плановом режиме, отставаний нет. Люди, которые переезжают из аварийных помещений, получают абсолютно новое жильё большей площади, чем у них была – добавил Сергей Морозов.