Глеб Никитин оценил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывал в новом фитнес-клубе сети «ФизКульт» на проспекте Кораблестроителей. В клубе губернатора встретила генеральный директор ООО «Нижегородская Фитнес Группа» Елена Фадеева. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

– Фитнес-индустрия – одна из отраслей, в наибольшей степени пострадавших от последствий распространения коронавируса. Руководство сети проявило активную и слаженную позицию в самый непростой период. Они смогли воспользоваться практически всеми мерами поддержки: как федеральными, так и региональными. Это субсидии на выплату зарплат и оплату коммунальных услуг, льготные кредиты, «кредитные каникулы». Участвовали сотрудники и в выполнении социально значимых работ, в частности, помогали пожилым нижегородцам, отвечали на звонки в колл-центре. При этом проявили себя настоящей командой, – отметил Глеб Никитин. – Несмотря на сложное положение, руководство сети смогло в августе открыть современный клуб в Сормовском районе. Очень важно, что здесь созданы новые рабочие места.