«Лес Победы» высадили в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде провели эколого-патриотический проект «Лес Победы» в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия». В ходе проекта собравшиеся высадили деревья в честь своих родных – участников Великой Отечественной войны. Своими руками озеленили Парк Победы сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, росгвардейцы и «Волонтёры Победы». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

– Это шанс для каждого вписать своё имя в историю страны. В каждой семье есть свои герои. Кроме того, данная акция сочетает в себе элементы экологического и патриотического воспитания, – рассказала начальник Управления охраны окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Швечкова.

В Нижнем Новгороде проект «Лес Победы» можно считать традиционным. Прежде он проводился на множестве других площадок города. В этот раз, в Парке Победы, высадили более 200 деревьев.

Сразу после посадки памятных туй участники провели субботник на озере Больничное – расчистили берега мусора и установили бункеры для раздельного сбора отходов.