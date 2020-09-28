Временно будет перекрыто движение на проспекте Гагарина

29 сентября с 07:00 до 22:00 из-за проведения хоккейного матча временно прекратится транспортное движение на проспекте Гагарина около дома №29. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Департамент призывает автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Также напоминаем, что в настоящий момент перекрыто движение транспорта по улице Циолковского на участке от улицы Торфяной до улицы Культуры. Это связано со строительством транспортной развязки на этом участке. Перекрытие территории запланировано на восемь месяцев. А именно, с 14 сентября 2020 года до 1 мая 2021.

– Движение автобусов А-8, А-12, А-35, А-45, А-65, Т-45, Т-65, Т-76 и Т-94 на этот период организовано по улице Торфяной, улице Травяной и улице Федосеенко, – пояснили в городском департаменте транспорта. – Вместо остановки «Лица Циолковского» на этих маршрутах введены остановки «Улица Островского», «Улица Достоевского» и «Предприятие ВОС».