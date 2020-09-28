Губернатор поручил контроль строительства детского сада Юрию Шалабаеву

Губернатор поручил ежедневный контроль строительства детского сада Юрию Шалабаеву Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил процесс строительства детского сада на проспекте Кораблестроителей во время планового объезда Сормовского района. В выездном совещании принимали участие заместитель губернатора Сергей Морозов, министр строительства Анатолий Молев, исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и представители подрядной организации. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Глеб Никитин поручил Юрию Шалабаеву взять на ежедневный контроль строительство детского сада на проспекте Кораблестроителей.

– Объектам нацпроектов уделяется особое внимание. В случае этого детского сада опасения вызывают темпы строительства. Организация работ на площадке оставляет желать лучшего, поэтому городская администрация, которая выступает заказчиком, и лично глава города должны в ежедневном режиме контролировать процесс, – подчеркнул Глеб Никитин.

– В этом году мы ввели в эксплуатацию 11 детсадов, часть из них – пристрои к существующим. До конца года должны сдать ещё два: на проспекте Гагарина и на проспекте Кораблестроителей. Подрядчик серьёзно затянул сроки. Губернатор поставил задачу в 2020 году сдать этот объект. Будут приложены все средства и усилия. Кроме того, в этом году мы начали строить ещё три детских сада и планируем начать строительство ещё шести. Сейчас идут торги, – заявил Юрий Шалабаев.