ФОТО: Нижегородское отделение Общероссийского Народного фронта Героя Великой Отечественной войны похоронили в Нижегородской области

В прошедшую субботу в селе Татарское Маклаково Спасского района простились с красноармейцем Хамзей Садиковым. Его останки были найдены поисковиками в районе Севастополя и спустя три четверти века были возвращены домой. В прощальной церемонии участие принимали активисты Общероссийского Народного фронта. Этой информацией поделилась пресс-служба ОНФ Нижегородской области.

Хамзя Садиков ушёл на фронт в самом начале войны, на тот момент ему был 21 год. Война оказалась для него недолгой – его дзот, которым он командовал, накрыло прямым артиллерийским снарядом. Опознали его останки, найдя у юного красноармейца специальную капсулу с именем и адресом.

Сегодня под Севастополем проходят активные поиски останков солдат Красной Армии. Находок случается много, но опознать удаётся единицы, потому что зачастую капсулы оставались пустыми. У солдат было поверие: если вложить имя в капсулу – точно убьют.

– Война заканчивается тогда, когда последний погибший солдат

найден и захоронен. Мы благодарны поисковикам, что они вернули ещё одного героя Великой Отечественной войны на Родину. Спасибо волонтёрам за их

благородный труд, – отдал должное активист ОНФ, ветеран Чеченской войны Тахир

Мухамятов.