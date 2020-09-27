Волонтеры культуры провели в Нижегородской области свыше 40 акций за месяц

Общественное движение «Волонтеры» за последний месяц провели в Нижегородской области 45 акций за сентябрь. Среди них исторические экскурсии, помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и благоустройство достопримечательностей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В Нижнем Новгороде добровольцы из волонтерского отряда «Промэкскурсовод» организовали для участников программы Окружного форума добровольцев «Добро на Юге» экскурсию «Нижегородский кремль как кольцо обороны города. Военная техника Нижнего». Это уникальная программа, которая не имеет аналогов в регионе, - рассказали авторы проекта. – А в Городецком районе волонтеры собрали свыше 800 учебных принадлежностей для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, программа «Волонтеры культуры» является одним из ключевых направлений национального проекта «Культура».Участниками этого общественного движения в Нижегородской области стали свыше 1,5 тысяч человек.