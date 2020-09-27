В Нижнем Новгороде проведут акцию по профилактике рака груди

1 октября 2020 года в Нижнем Новгороде пройдет бесплатная акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком молочной железы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В рамках акции для нижегородок проведут первичные осмотры с целью раннего выявления и профилактики рака молочной железы. На бесплатный приём можно записаться ежедневно с 9:00 до 19:00 по контактному телефону (831) 282-00-01, назвав кодовое слово «АКЦИЯ 01». Количество мест ограничено.

Для участия понадобится только паспорт, страховой полис и СНИЛС. В случае обнаружения каких-либо патологий пациенты будут направлены на дальнейшее обследование.

Приём будет осуществляться с 15:00 до 19:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Деловая, 11/1 (поликлиника онкодиспансера).

Напомним, борьба с онкологическими заболеваниями - важнейшая часть национального проекта «Здравоохранение». В Нижегородской области создана целая система оказания онкологической помощи. Она включает в себя региональный центр - онкологический диспансер на 712 коек, два межрайонных онкологических отделения в Арзамасе и в Павлове, а также 547 онкологических коек в общих стационарах.

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