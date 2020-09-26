Карантин по коронавирусу действует в 38 школах Нижегородской области

Карантин по коронавирусу действует в 62 классах в 38 школах Нижегородской области. Об этом сообщил региональный министр образования Сергей Злобин.

- В школе в селе Вареж Павловского района был снят карантин, - рассказал Сергей Злобин. – Ограничения сейчас действуют в 62 классах 38 школ. Закрытыми на карантин в Нижегородской области остаются школы Нижнем Новгороде, Дзержинске, Выксе, Урене и других районах. Также ограничения продолжают действовать в 28 группах 22 детских садов. А вот в классах Арзамаса и Сарова карантин уже был снят. Остаются закрытыми на карантин пять групп в пяти учреждениях среднего профессионального образования. Сохраняется карантин в одной группе одного из вузов.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Однако власти заговорили о возможном ужесточении масочного режима. Также министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов призвал пожилых нижегородцев оставаться дома.