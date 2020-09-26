Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Глеб Никитин о переходе на третий этап снятия ограничений: «Пока преждевременная мера»

Губернатор Нижегородской области рассказал о переходе на третий этап снятия ограничений
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
КомментироватьОставить комментарий

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает преждевременным переход на третий этап снятия ограничений по коронавирусу. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм, отвечая на вопросы нижегородцев.

- Возможный максимум ограничений снят на сегодняшний день, - заверил глава региона. - Давайте все делать постепенно. Санитарные врачи считают переход на третий этап преждевременной мерой, и я согласен с ними. К тому же, есть небольшой рост заражённых.

Накануне об увеличении уровня заболеваемости сообщил и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, пожилым нижегородцам старше 65 лет стоит придерживаться режима самоизоляции. Без лишней необходимости и не стоит выходить из дома.

Одновременно с этим он рекомендовал работодателям перевести на дистанционный режим максимальное число сотрудников. А если такой возможности нет, то придерживаться соблюдения эпидемиологических требований.