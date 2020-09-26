Глеб Никитин о переходе на третий этап снятия ограничений: «Пока преждевременная мера»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает преждевременным переход на третий этап снятия ограничений по коронавирусу. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм, отвечая на вопросы нижегородцев.

- Возможный максимум ограничений снят на сегодняшний день, - заверил глава региона. - Давайте все делать постепенно. Санитарные врачи считают переход на третий этап преждевременной мерой, и я согласен с ними. К тому же, есть небольшой рост заражённых.

Накануне об увеличении уровня заболеваемости сообщил и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, пожилым нижегородцам старше 65 лет стоит придерживаться режима самоизоляции. Без лишней необходимости и не стоит выходить из дома.

Одновременно с этим он рекомендовал работодателям перевести на дистанционный режим максимальное число сотрудников. А если такой возможности нет, то придерживаться соблюдения эпидемиологических требований.