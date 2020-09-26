Александр Златов: «Евгений Люлин – готовый председатель Законодательного собрания»

Политолог Александр Златов уверен, что Евгений Люлин – один из лучших кандидатов на пост председателя Законодательного собрания Нижегородской области.

- У него колоссальный опыт, накопленный с комсомольских времен (а мы были знакомы уже в то время). Это большая школа жизни, после которой была партийная школа и работа на производстве. Есть у него и огромный опыт работы в различных структурах власти - как представительной, так и исполнительной, - рассказал Александр Златов. - Сейчас нередко ставка делается на молодых, однако такой серьезный жизненный багаж - это очень значимое преимущество, которое позволяет добиваться высоких результатов. И Евгений Люлин может заниматься руководящей работой еще очень долгое время.

- Председателем Законодательного собрания Нижегородской области он уже был. Тогда ему приходилось взаимодействовать с губернатором Геннадием Ходыревым, представлявшим КПРФ. Отношения у них были непростые, что во многом обусловлено тем, что глава области нередко принимал, на мой взгляд, неправильные управленческие решения. В результате в конце пребывания Ходырева в руководстве региона возникло довольно острое противостояние. Законодательное собрание тогда было достаточно сильной структурой, и когда противоречия достигли пика, президент счел нужным нейтрализовать конфликт. Евгений Люлин вполне мог возглавить область по итогам предстоящих выборов, однако глава государства предпочел, чтобы этот пост занял человек со стороны. Так губернатором Нижегородской области стал Валерий Шанцев. Люлин после этого, конечно, не пропал: он занимал высокие посты в федеральных коммерческих структурах.

Думаю, Евгений Люлин – готовый председатель Законодательного собрания. Его учить ничему не нужно, он все прошел. И если губернатор Глеб Никитин его рекомендовал, то это серьезное, обоснованное решение, - подытожил Александр Златов.

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