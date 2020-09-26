Новые тренажеры получила Нижегородская СШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью

Новые тренажеры получила Нижегородская СШОР. Фото: Министерство спорта Нижегородской области.

Нижегородская областная спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью получит 19 новых тренажеров. Об этом сообщает Министерство спорта Нижегородской области.

Закупка спортивно-технологического оборудования стала возможной в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

К тренировкам на новом оборудовании можно будет приступить после окончания ремонтных работ сооружения ФОКа, где для спортсменов и разместят комплекс тренажеров.

- Благодаря реализации национального проекта условия для занятий физической культурой и спортом продолжают улучшаться, - подчеркнул министр спорта Нижегородской области Артём Ефремов.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркивал, что в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» планируется не только увеличить число занимающихся спортом нижегородцев, но и положительно повлиять тем самым на их продолжительность жизни.

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