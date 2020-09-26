Артем Кавинов: «Для нижегородцев очень важно, как будут работать обновленные депутатские команды»

Депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов по итогам конференции регионального отделения «Единой России» отметил, что выборы лидеров областного и городского парламентов – это ключевые решения, в которых партия, безусловно, должна принимать участие.

- В регионы сейчас идут серьезные финансовые ресурсы. Только в рамках партпроектов финансирование составляет более 10 млрд рублей, которые сегодня вкладываются в объекты на всей территории области. Прибавьте к этому еще и миллиардные суммы на нацпроекты, - рассказал Артем Кавинов. - Буквально на днях областные законодатели принимали решение по уточнению бюджета 20-го года, поскольку в сентябре еще на 3 млрд увеличено федеральное финансирование.

По словам депутата Госдумы, к материальным ресурсам, которые несут возможности для области, должен быть приложен особый человеческий ресурс.

- Это большая ответственность. Мы все хотим, чтобы эти деньги работали максимально эффективно для региона. Ведь именно городская дума, областное законодательное собрание вместе с исполнительными органами власти формируют и корректируют доходную и расходную части бюджета. Именно они, каждый на своем уровне, осуществляют депутатский контроль реализации задуманного. Их должны объединять профессионалы, которые понимают экономику, которые ориентированы на потребности людей, нижегородских семей. Для всех нас, нижегородцев, очень важно, как будут работать обновленные депутатские команды, - подчеркнул депутат.

- Сегодня мои коллеги высказались практически единогласно за конкретные кандидатуры – Евгения Люлина и Олега Лавричева. На мой взгляд, мы сегодня, с одной стороны, избрали, если можно так сказать, «капитана ледокола» под названием Законодательное собрание и «капитана на корвете» городской Думы. И, конечно, важно, чтобы в связке с губернатором и областным правительством эти два «корабля» вели и область, и город к хорошим показателям. Я думаю, такой команде все по силам, - уверен парламентарий.

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