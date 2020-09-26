Библиотеку нового поколения откроют в Чкаловске

В понедельник, 28 сентября 2020 года, состоится торжественная церемония открытия модельной библиотеки нового поколения. Модельная библиотека, организованная в рамках национального проекта «Культура», разместилась на базе Катунской сельской библиотеки в Чкаловске.

Основу фонда Катунской библиотеки сейчас составляют более десяти тысяч книг. Кроме того, на основе учреждения работает краеведческий, семейный, женский и детский патриотический клубы.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в настоящее время регион является одним из ведущих по реализации проектов библиотек нового поколения. За прошлый год три такие библиотеки открылись в Дзержинске, Гагине и Выксе. В 2020 году в Нижегородской области будет создано пять учреждений нового формата.

- Это общественные культурные центры, которые особенно востребованы в районах региона, где нередко ощущается дефицит подобных пространств, – поделился глава региона.

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