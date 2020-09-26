Юрий Лебедев: «Глеб Никитин закладывает хорошие основы, чтобы войти в историю Нижегородской области»

Глеб Никитин закладывает хорошие основы, чтобы войти в историю Нижегородской области. В этом уверен депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев.

- Любой губернатор входит в историю своей области двумя основными моментами. Первый - он не должен делать стратегических ошибок в развитии области, поскольку они могут сработать через несколько лет и привести к проблемам. И наш губернатор за последние три года таких стратегических ошибок не сделал, - полагает Юрий Лебедев. - Второй – это, конечно, большие проекты, то, что он оставит в области после своей работы. Здесь надо отдать должное Глебу Сергеевичу – он оставляет хороший след в области. Можно много перечислять, на это не хватит времени.

Депутат Заксобрания напомнил, что в городе ведется капремонт общественных пространств, реконструкция парков, скверов, дворовых территорий, строительство садиков, школ, развязок в Ольгино и Золотово, виадук на Циолковского. Это все говорит о том, что большие проекты в области есть и они войдут в историю.

- У людей могут возникнуть вопрос: а где он деньги берёт? И это третья черта, которая мне нравится в работе нынешнего губернатора – он очень хороший лоббист, - уверен Юрий Лебедев. - Только за счёт областного бюджета эти объекты бы не появились. Это деньги, которые нижегородцы заработали, а федерация их забрала себе, но губернатор сумел сработать так, чтобы эти деньги снова вернуть в Нижний Новгород.

Напомним, только в этом году будет освоено 28 миллиардов рублей федеральных средств – это порядка 20% областного бюджета. На следующий год эта цифра будет уже 35 миллиардов. Он сумел доказать своим авторитетом, что эти деньги необходимы региону.

- Во время чемпионата мира, когда Глебу Сергеевичу досталась участь доводить все до ума, достраивать – и мы провели Чемпионат на пять баллов, - оценил Юрий Лебедев. - Я думал, на этом деньги закончатся. Что мы закончим масштабные преобразования на объектах, которые мы возводили к чемпионату мира. Но нет, он стал привлекать всё больше и больше денег в город и область. Это очень радует, и я уверен, что он закладывает хорошие основы, чтобы войти в историю Нижегородской области.