Евгений Семенов: «Главным достижением Глеба Никитина за три года управления является политическая стабильность в регионе»

Главным достижением Глеба Никитина за три года управления регионом является ликвидация войны элит, создание единого центра принятия политических решений и последовавшая за этим политическая стабильность в регионе. В этом уверен руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов.

- Стоит помнить, что именно война элит, расколовшая регион к 2017 году, создала угрозу потери управления и послужила одной из причин для отставки губернатора Шанцева, - напомнил Евгений Семенов. - Задачи, с которыми столкнулся Никитин, были не из простых. Не сразу, но они были решены. Сегодня ответ на вопрос о том, в чьих руках находится политическая власть и где находится центр принятия политических решений, ни у кого не вызывает сомнения. Для всех очевидно, что управляет всем губернатор Никитин, и это достаточно серьезная база для дальнейшего устойчивого социально-экономического развития региона.

Напомним, Глеб Никитин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области 26 сентября 2017 года.