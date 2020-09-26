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Политика

Евгений Семенов: «Главным достижением Глеба Никитина за три года управления является политическая стабильность в регионе»

Руководитель НРО Фонда развития гражданского общества прокомментировал трехлетие Глеба Никитина на посту губернатора
Леся ЛИГОЦКАЯ
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Главным достижением Глеба Никитина за три года управления регионом является ликвидация войны элит, создание единого центра принятия политических решений и последовавшая за этим политическая стабильность в регионе. В этом уверен руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов.

- Стоит помнить, что именно война элит, расколовшая регион к 2017 году, создала угрозу потери управления и послужила одной из причин для отставки губернатора Шанцева, - напомнил Евгений Семенов. - Задачи, с которыми столкнулся Никитин, были не из простых. Не сразу, но они были решены. Сегодня ответ на вопрос о том, в чьих руках находится политическая власть и где находится центр принятия политических решений, ни у кого не вызывает сомнения. Для всех очевидно, что управляет всем губернатор Никитин, и это достаточно серьезная база для дальнейшего устойчивого социально-экономического развития региона.

Напомним, Глеб Никитин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области 26 сентября 2017 года.