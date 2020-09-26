«Ушел из дома и не вернулся»: 11-летний Саша Ухов пропал в Дзержинске Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области снова пропал ребенок – 11-летний Саша Ухов ушел из дома в Дзержинске утром 25 сентября и до сих пор не вернулся. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».

- Саша Ухов ушел из дома на улице Чапаева в 8:00 25 сентября, и с тех пор его никто не видел, - говорится в сообщении волонтеров. – В день исчезновения был одет в свитер болотного цвета, серые джинсы и черные кроссовки. При себе у него был серый рюкзак с оранжевыми лямками.

Приметы мальчика: рост 150 сантиметров, волосы русые, телосложение среднее, глаза карие. На затылке имеется шрам.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижегородской области пропала 73-летняя бабушка в Борском районе. В течение трех суток она блуждала по лесу. Чтобы выжить, она забралась в яму в чаще и укрылась курткой. Спустя трое суток ее нашли волонтеры живой и здоровой.