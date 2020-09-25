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Судостроительные предприятия Нижегородской области обеспечены заказами до конца 2022 года

Объем отгруженной продукции составил свыше 30 миллиардов рублей
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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24 сентября на «Окской судоверфи» был спущен на воду сухогруз проекта RSD59. Это шестое из 15 подобных судов, которые сейчас строит предприятие. Об этом сообщили в министерстве промышленности Нижегородской области.

- Судостроительные предприятия Нижегородской области лидируют в судостроении, причем не только в России. Два наших основных флагмана - ПАО «Завод «Красное Сормово» и АО «Окская судоверфь» - добились в прошлом году высоких результатов и стали лидерами в российском гражданском судостроении. Сейчас предприятия обеспечены заказами до конца 2022 года. Это говорит о том, что обстановка на предприятиях с точки зрения экономики и с точки сохранения сотрудников будет стабильной.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов напомнил, что к судостроительной отрасли в регионе относятся более 20 предприятий.

- По итогам прошлого года объем отгруженной продукции судостроительной отрасли Нижегородской области составил более 30 миллиардов рублей, - отметил Максим Черкасов. - В отрасли занято более 9 тысяч человек.