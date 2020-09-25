Судостроительные предприятия Нижегородской области обеспечены заказами до конца 2022 года

24 сентября на «Окской судоверфи» был спущен на воду сухогруз проекта RSD59. Это шестое из 15 подобных судов, которые сейчас строит предприятие. Об этом сообщили в министерстве промышленности Нижегородской области.

- Судостроительные предприятия Нижегородской области лидируют в судостроении, причем не только в России. Два наших основных флагмана - ПАО «Завод «Красное Сормово» и АО «Окская судоверфь» - добились в прошлом году высоких результатов и стали лидерами в российском гражданском судостроении. Сейчас предприятия обеспечены заказами до конца 2022 года. Это говорит о том, что обстановка на предприятиях с точки зрения экономики и с точки сохранения сотрудников будет стабильной.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов напомнил, что к судостроительной отрасли в регионе относятся более 20 предприятий.

- По итогам прошлого года объем отгруженной продукции судостроительной отрасли Нижегородской области составил более 30 миллиардов рублей, - отметил Максим Черкасов. - В отрасли занято более 9 тысяч человек.