Василий Суханов: «Евгений Люлин – из категории реальных руководителей»

— Сегодня партийная конференция поддержала выдвижение Евгения Борисовича Люлина на должность руководителя областного Законодательного собрания. Я считаю, что это один из крупнейших руководителей Нижегородской области. Его послужной список, его опыт работы на всех должностях позволяет быть уверенными в том, что в этот довольно сложный период, впрочем, как и всегда, Евгений Борисович успешно справится с возложенными на него задачами. Он из категории реальных руководителей: силен и как управленец, и на промышленной площадке, и на встрече с предпринимателями, и с жителями — со всеми. Поэтому я только приветствую его выдвижение и искренне надеюсь на то, что именно Евгений Борисович, используя свой богатейший опыт и знания, будет руководить региональным парламентом, — прокомментировал итоги конференции НРО партии «Единая Россия» депутат Законодательного собрания Василий Суханов.

Депутат отметил большой вклад Евгения Люлина на посту вице-губернатора в развитие Нижегородской области, поддержку региона в федеральном центре.

— В первую очередь, я бы хотел отметить тот качественный скачок по привлечению денежных средств из федерального бюджета в Нижегородскую область, который в последние годы произошел. Посмотрите с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, посмотрите, сколько строится различных объектов. Я всегда говорил, что привлечение денежных средств из федерального бюджета является показателем эффективности работы правительства региона. И в этом — огромная заслуга Евгения Борисовича, — добавил Василий Суханов.