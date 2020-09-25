Губернатор предложил Евгения Люлина на пост председателя Заксобрания

В Нижнем Новгороде прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Ведущими вопросами повестки дня стали итоги избирательной кампании-2020 и определение кандидатур на должности председателей Заксобрания и городской Думы Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».

На должность спикера регионального парламента подавляющим большинством голосов был избран депутат Заксобрания Евгений Люлин.

– Сегодня мы приняли решение внести кандидатуру Евгения Борисовича Люлина – депутата Законодательного собрания Нижегородской области. Думаю, что Евгений Борисович в особом представлении не нуждается, все мы его хорошо знаем – человек с большим опытом работы на партийных и политических должностях. Работу председателя Законодательного собрания он хорошо знает. Подробно знает и работу исполнительных органов власти и МСУ. Евгений Борисович – член нашего политсовета, в своё время также возглавлял региональное отделение партии. Пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и жителей области, – сказал Глеб Никитин.