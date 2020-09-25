Подземный переход перекроют на площади Лядова Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

С 25 по 29 сентября с 12:00 до 21:00 буде полностью перекрыт проход через подземный пешеходный переход на площади Лядова. Кратковременное неудобство необходимо по причине проведения ремонтных работ на участке. Об этом сообщила администрация Советского района Нижнего Новгорода.

Также в администрации разъяснили, как нижегородцам переходить на противоположную сторону площади Лядова от памятника Н. Бугрову на время работ. Для этого удобнее всего будет воспользоваться подземным переходом, расположенным ближе к улице Белинского. Выход из него со стороны улицы Красносельской. Или же второй вариант – пешеходный переход на проспекте Гагарина в районе остановки «Студенческая».

Помимо этого, напоминаем, с 25 сентября движение транспорта временно перекрывают по улице Таллинской. Остановка движения произойдёт на участке напротив дома № 16 по улице Путейской. Дептранс призывает автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.