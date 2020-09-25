Региональный этап «Кубка Волги» пройдёт в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде в скором времени стартует региональный этап чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge «Кубок Волги». Заявки на участие в нём принимаются до 11 октября 2020 года на сайте: http://globalmanager.ru/volga. Об этом сообщили в региональном Минпроме.

Цель проведения чемпионата – совершенствование управленческих навыков через соревнования. Процесс заключается в моделировании деятельности предприятия и моделировании конкурентных условий. Со слов министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, чемпионат позволит командам в ходе управления виртуальным бизнесом развивать и испытывать свои управленческие, профессиональные и предпринимательские способности. Цифровая платформа даст возможность моделировать любые экономические условия.

Региональный этап продлится с октября по ноябрь 2020 года в онлайн-формате. Участие принимается бесплатно. Для него необходимо только собрать команду из 3-5 человек.

По итогам регионального этапа сформируют рейтинг из 8 команд. В дальнейшем они будут представлять Нижегородскую область на национальном российском чемпионате Global Management Challenge, а в случае победы – представлять Россию на мировом этапе.