«Неделя здоровья» в Нижнем Новгороде продолжается

Сегодня, 25 сентября, с 14:00 до 16:00 в прямом эфире на YouTube-канале министерства здравоохранения Нижегородской области главный внештатный специалист, кардиолог регионального Минздрава Юлия Гурьянова проведёт прямой эфир и расскажет, почему такое количество человек страдает от болезней сердечно-сосудистой системы и ответит на вопросы зрителей, как уберечь себя от этой беды. Этой информацией поделилась пресс-служба правительства Нижегородской области.

Трансляция пройдёт в рамках Всероссийской акции под названием «Неделя здоровья», которая стартовала несколько дней назад. Пользователи могут задавать вопросы как в прямом эфире, так и в социальных сетях министерства.

Посмотреть прямую трансляцию Вы сможете по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=JPW2_4JF8rc&feature=youtu.be&ab_channel=МинистерствоздравоохраненияНижегородскойобласти

Напоминаем, что вчера прямой эфир провёл главный внештатный пульмонолог Минздрава Нижегородской области Василий Федотов с вопросами об органах дыхания и воздействии COVID-19 на лёгкие человека.