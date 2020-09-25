Работа МФЦ Нижегородской области активно модернизируется

24 сентября заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев побывал в многофункциональном центре в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Замминистру поведали о процедуре перехода к централизованной модели управления МФЦ в Нижегородской области. В текущем году муниципальные учреждения МФЦ передаются в собственность региона. Большая их часть уже передана.

— Перед правительством Нижегородской области стоит серьёзная задача модернизации МФЦ и она уже активно решается. На данный момент управление централизуется. Особенно важно, чтобы это находило отражение в качестве работы. Процесс внедрения цифровых технологий в работу МФЦ идёт и не должен останавливаться. Приоритет для нас — это удобство жителей, — уверяет Алексей Херсонцев.

Директор ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Светлана Мусарская напоминает, что с 1 сентября 2020 года вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физических лиц. С этого момента граждане могут обратиться в МФЦ за услугой «Признание гражданина банкротом во внесудебном порядке».