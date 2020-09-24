Глеб Никитин и Максим Акимов обсудили качество почтовых услуг в регионе Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

24 сентября Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов провели деловую встречу и рассмотрели совместные проекты, цель которых – повышение качества и доступности почтовых услуг в области. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Безусловно, «Почта России» – одно из самых социально значимых предприятий в нашей стране. Особенно важна почтовая связь для удалённых населённых пунктов и сельской местности, – подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор выразил благодарность Максиму Акимову за обеспечение непрерывной работы почты в период пандемии с соблюдением всех мер предосторожности.

– Нижегородская агломерация – одна из крупнейших в стране. Нам особенно важно создать все условия для оказания должных услуг в регионе. Для этого необходимы развитие сети почтовых отделений, дополнительные пункты выдачи заказов, сокращение сроков доставки. По каждому направлению нам обязательно нужен будет плотный диалог с правительством области и поддержка. Благодарю Глеба Сергеевича, что такой диалог уже успешно начат, – в свою очередь отметил Максим Акимов.