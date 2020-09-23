«Ростех» привез в Нижний Новгород первую станцию 5G

В Нижнем Новгороде 23 сентября открылась конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Здесь были представлены новейшие IT-разработки. Только от Нижегородской области было представлено около 20 проектов. Среди них первые электромобили, цифровое зрение и многие другие.

- Нижегородская область уже зарекомендовала себя как один из самых мощных IT-кластеров в стране, - отметил Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. - Здесь на протяжении многих лет работают компании, которые экспортируют свои услуги, продукцию и софт. Сейчас началась активная цифровизация во властных структурах и появляются передовые решения.

В свою очередь генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о новейших разработках госкорпорации. К примеру, на ЦИПРе в Нижнем Новгороде Ростех впервые демонстрирует действующую модель станции 5G.

- На этом мероприятии мы представили функциональный макет отечественной базовой станции 5G, являющейся одним из основных элементов мобильной сети, - рассказал Сергей Чемезов. - Это российский продукт, созданный кооперацией наших предприятий.