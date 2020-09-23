Нижегородское правительство и «Ростех» подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Нижегородской области и Госкорпорация «Ростех» подписали соглашение о сотрудничестве. Сделано это было на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», открывшейся 24 сентября на Нижегородской ярмарке. Главное направление сотрудничества – это реализация цифровой трансформации государственного управления и отраслей экономики Нижегородской области.

- Современные технологии сейчас внедряются во всех сферах жизни, и у нижегородцев есть высокий запрос на цифровизацию, - отметил губернатор Нижегородской области. – Особенно это касается взаимодействия с органами власти. Благодаря информационным технологиям нам удается оптимизировать работу служб и ведомств, оперативно реагировать на запросы жителей и давать им обратную связь. И, конечно, нам будет полезен опыт Госкорпорации «Ростех» в производстве высокотехнологичной современной продукции.

В соответствии с условиями соглашения, госкорпорация окажет методологическую и экспертную поддержку Нижегородской области в процессе цифровой трансформации. В приоритете – поддержка клиентоориентированных частных цифровых платформ и сервисов.

- Ростех окажет содействие правительству области в построении благоприятного ИТ-ландшафта, - пояснил директор по цифровой трансформации Госкорпорации Ростех Рачик Петросян. При этом будут применяться механизмы государственно-частного партнёрства.

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