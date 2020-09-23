Компьютеризированный комплекс для лесозаготовки запустили в Нижегородской области

В Ветлужском районе Нижегородской области запустили новый лесозаготовительный комплекс, купленный при поддержке регионального правительства. С помощью компьютеризированного комплекса удастся увеличить вырубку леса. В отличие от прежних аппаратов, он может выполнять множество операций одновременно. В запуске лесозаготовительного комплекса примет участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

- Лесозаготовка для Ветлужского района является традиционной сферой деятельности, - отметил Андрей Саносян. – Однако нам бы хотелось, чтобы здесь производилась не только заготовка ресурсов, но и их переработка. Благодаря этому добавленная стоимость будет оставаться в регионе. Это не только увеличит поступления от налогов бюджет, но и создаст новые рабочие места. Думаю, это станет серьезным шагом в развитии экономики Ветлужского района.

Владельцем нового лесозаготовительного комплекса стал индивидуальный предприниматель Александр Орехов. Комплекс состоит из форвестера и форвардера. Его стоимость составляет около 1 миллиона долларов.

- Сейчас лесосека, находящаяся у меня в аренде, осваивается на 85%, - поделился предприниматель, а с приобретением техники мы сможем выйти на 100% освоения.

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