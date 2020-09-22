«Коронавир» привезли в Нижний Новгород

В нижегородские аптеки начали поставлять препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «Коронавир». Наряду с Нижним Новгородом в списке городов, куда начали поставлять препарат, значится Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Пермь, Красноярск и Хабаровск.

- Мы уже можем говорить о начале продаж препарата в этих городах, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-производителя «Р-Фарм». – Пока мы не можем назвать объемы поставок и названия аптек, где можно будет купить лекарство.

Между тем, по данным издания, уже известно, что препарат будет продаваться по рецептам. Розничная цена препарата составит 11,5 тысяч рублей за упаковку препарата.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничения. За минувшие сутки в регионе было выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в регионе превысило 31 тысячу человек.