30 нижегородских предприятий стали участниками нацпроекта "Демография"

За прошедший период года почти 700 жителей Нижегородской области старше 50 лет – а именно 686 человек – повысили свою квалификацию. Начиная с 2019 года службой занятости населения Нижегородского региона организуется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование людей предпенсионного возраста в рамках национального проекта «Демография». Этой информацией поделилась пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Задача проекта – повысить конкурентоспособность таких работников на рынке труда и продолжить их трудовую деятельность на прежних или новых рабочих местах. В зависимости от их пожеланий, навыков и физических возможностей. И в посткарантинный период это особенно актуально, – пояснили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

– Стоит отметить, что предприятия с большим желанием участвуют в программе, так как заинтересованы в сохранении кадров и развитии профессиональных навыков своих работников. В 2020 году участниками нацпроекта стали 30 предприятий, а всего за два года – более 120, – поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Для прохождения обучения желающий должен обратиться в центр занятости своего населённого пункта. Специалисты подберут ему образовательную программу и направят на обучение, где в конце ждёт сдача экзаменов. Всем успешно прошедшим обучение выдаётся диплом, удостоверение или свидетельство, подтверждающее квалификацию. Незанятые граждане в поиске работы и не получающие пенсию во время обучения будут получать стипендию.