Бабье лето: Потепление до +19 ожидается в Нижнем Новгороде

Наступившая неделя станет отличным временем для прогулок – в течение нескольких дней столбики термометров будут держаться на отметке +19 градусов. При этом будет ярко светить солнце, дождей в эти дни не предвидится.

- Уже во вторник, 22 сентября, воздух прогреется до +18 градусов, - обещают синоптики. - В этот день еще возможна небольшая облачность. Однако, уже начиная со среды, в Нижнем Новгороде установится ясная и теплая погода. В дневные часы столбики термометров будут подниматься до +19 градусов. По ночам будет холодать до +9…+11 градусов. Такая погода в Нижнем Новгороде простоит до следующей недели. Изменится ситуация только в среду, 30 сентября.

Напомним, ранее мы писали, что бабье лето в этом году будет нетипичным и простоит всего несколько дней. Как раз все они придутся на эту неделю. Также небольшой период ясных и солнечных дней возможен в начале октября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru