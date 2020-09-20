Первый региональный военно-прикладной слёт пройдёт в Нижнем Новгороде

26 сентября 2020 года в городском парке Победы пройдёт первый региональный военно-прикладной слёт, посвящённый началу Великой Отечественной войны. Инициатива принадлежит областной общественной организации ветеранов «Нижегородский пограничник» имени Героя Советского Союза генерала армии Вадима Александровича Матросова. Мероприятие пройдёт при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области. Этой информацией поделилась пресс-служба правительства региона.

Цель его проведения – гражданско-патриотическое воспитание молодёжи. Задача в том, чтобы сохранить и передать новым поколениям нашей страны историческую память о героизме народа в годы самой кровопролитной Великой Отечественной войны. Участие в слёте примет около 100 школьников и молодых людей от 12 до 18 лет из разных городов области. И более того, встречу посетят ветераны пограничной службы, участники боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, а также вдовы ветеранов.

Программа мероприятия включает в себя выступление почётных гостей, информацию о начале войны, героическом подвиге пограничников и вкладе горьковчан в Великую Победу.