Нижегородские супруги Маринины победили в V Всероссийском конкурсе «Семья года». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская семья Татьяны и Алексея Марининых стала победителем V Всероссийского конкурса «Семья года». Супружеская чета из Кулебак стала лучшей в номинации «Золотая семья». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Организаторы отмечают, что конкурс направлен на повышение общественного престижа семейных ценностей и ответственного родительства.

Отметим, что в 2010 году супруги получили общественную награду – медаль «За любовь и верность». Так, Маринины стали первой кулебакской семей, награжденной этой высокой наградой.

Алексей Васильевич и Татьяна Петровна Маринины женаты уже 60 лет, воспитали двух сыновей – Дмитрия и Валерия.

- Они уже получили высшее образование, создали свои крепкие семьи, которые чтут и уважают семейные традиции. На личном примере супруги Маринины, научив детей, теперь учат внуков и правнуков помогать людям, - поделились в министерстве социальной политики региона.

Отметим, что заключительные мероприятия всероссийского конкурса пройдут в онлайн-формате.

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