Нижегородский ЦУР представили на Всероссийском форуме «Проф-IT» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Красноярске прошёл VIII Всероссийский форум «Проф-IT», на котором обсудили практическое внедрение ЦУР в регионах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Об опыте создания Центра управления регионом на тематической секции форума рассказал руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

- Основа нашего ЦУР - формировать почву для «умных решений» - таких, которые будут понятны людям. Фундамент – это работа с обратной связью, в частности, через проект «Инцидент-менеджмент», - поделился Алексей Ушаков. - По сути, жители стали для нас «народными корреспондентами», через соцсети они напрямую сообщают в органы власти о том, что происходит у них на улице, в городе, селе или районе. И получают оперативные ответы.

Он также отметил, что основная задача ЦУР – это сбор и обработка обращений жителей в федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные структуры.

Так, специалисты центра обрабатывают информацию с официальных порталов организаций, сайта госуслуг и горячих линий, а также обращения и заявки работодателей через сервис «Карта жителя Нижегородской области» и через портал по взаимодействию с населением «Вам решать».

Центр управления регионом работает в Нижегородской области со 2 апреля 2020 года.

Напомним, Нижегородская область — среди шести первых в стране субъектов федерации, запустивших ЦУР в максимально быстрые сроки.

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