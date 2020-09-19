Горячее водоснабжение отключили в двух районах Нижнего Новгорода

В субботу, 19 сентября, ожидается отключение горячего водоснабжения в двух районах Нижнего Новгорода. Причиной отключения стали плановые работы на системах ЖКХ. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

В Нижегородском районе с 09:00 до 16:00 без воды остались жители дома на набережной имени Федоровского (№3).

В Московском районе горячее водоснабжение отключили в 07:00на улице Героя Рябцева (№ 1а, 12). Вода появится в этих двух домах только в 15:00.

Всю информацию о проведении плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства нижегородцы могут узнавать на сайте регионального управления ГО ЧС.

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