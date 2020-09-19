11-летний Данила Ванин пропал в Нижнем Новгороде. Фото: поисково-спасательный отряд «Волонтёр»

Одиннадцатилетний Данила Ванин пропал в Нижнем Новгороде в пятницу, 18 сентября. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтёр».

Известно, что в последний раз мальчика видели в 12:40 дня, когда он уходил из дома своей бабушки на проспекте Ильича в Автозаводском районе. Мальчик направлялся в школу, но в ней так и не появился. С тех пор о местонахождении школьника ничего неизвестно.

Данила Ванин имеет худощавое телосложение, рост 146 сантиметров, светло-русые волосы и голубые глаза. На нем были надеты тёмно-синие брюки, тёмная серо-синяя куртка и чёрные кроссовки. При себе он имел чёрный рюкзак с надписями и телефон.

Любую информацию о местонахождении мальчиков просьба сообщать по телефону 8 (831) 291-51-51 (волонтеры) или 102 (полиция).

UPD: Ребёнок найден. Жив.

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