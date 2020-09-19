11-летний Данила Ванин пропал в Нижнем Новгороде. Фото: поисково-спасательный отряд «Волонтёр»
Одиннадцатилетний Данила Ванин пропал в Нижнем Новгороде в пятницу, 18 сентября. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтёр».
Известно, что в последний раз мальчика видели в 12:40 дня, когда он уходил из дома своей бабушки на проспекте Ильича в Автозаводском районе. Мальчик направлялся в школу, но в ней так и не появился. С тех пор о местонахождении школьника ничего неизвестно.
Данила Ванин имеет худощавое телосложение, рост 146 сантиметров, светло-русые волосы и голубые глаза. На нем были надеты тёмно-синие брюки, тёмная серо-синяя куртка и чёрные кроссовки. При себе он имел чёрный рюкзак с надписями и телефон.
Любую информацию о местонахождении мальчиков просьба сообщать по телефону 8 (831) 291-51-51 (волонтеры) или 102 (полиция).
UPD: Ребёнок найден. Жив.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.