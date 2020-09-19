Яблоки, капуста и морковь подешевели в Нижегородской области

За последнюю неделю в Нижегородской области подешевели яблоки, капуста и морковь. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

- По данным службы статистики, за период с 7 сентября по 14 сентября в Нижегородской области средняя цена на яблоки снизилась на 10,3%, на капусту – на 8,6%, на морковь – на 7,9%, - говорится в сообщении. – Кроме того, в регионе снизились цены на лук, картофель и свинину. А вот пшеничная мука, пшено и свежемороженая рыба наоборот подорожали.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее указывал на необходимость усилить контроль за ценами на товары первой необходимости и важность нижегородского УФАС в этом процессе.

- Необоснованное завышение цен недопустимо, - подчеркнул глава региона.

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