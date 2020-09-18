Пять нижегородских школ закрыты на карантин по ОРВИ

Пять школ в Нижегородской области закрыты на карантин по ОРВИ. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- На данный момент полностью закрыты пять школ и 261 класс в 71 школе, - отметил Сергей Злобин. – В основном, это Нижний Новгород. Из общего количества в Нижнем Новгороде расположены 204 класса в 47 школах. В целом по карантину ОРВИ мы находимся в рамках сезонных значений.

Напомним, ранее мы писали, что на карантин по коронавирусу в Нижегородской области закрыты 25 групп в 22 детских садах и 66 классов в 43 школах. Также полностью закрыты две школы - № 6 в Выксе и школа в селе Вареж Павловского района. В общей сложности, были закрыты 113 классов.

Ранее сообщалось, что на карантин по коронавирусу закрыта Бердниковская школа в Тонкинском районе. Однако, как оказалось, в эту статистику она попала по ошибке. Карантин там объявлен по ОРВИ.