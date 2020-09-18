Производство молока в Нижегородской области выросло на 3,8%

За восемь месяцев 2020 года производства молока в Нижегородской области выросло на 3,8%. За указанный период сельскохозяйственными предприятиями и фермерскими хозяйствами было произведено свыше 392 тысяч тонн молока. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- По сравнению с прошлым годом объемы производств выросли на 14,4 тысячи тонн, - пояснил глава региона. – Такой прибавки удалось достичь в том числе за счет строительства новых модернизированных ферм. Это стало возможным благодаря региональным мерам поддержки. Сейчас продолжаются работы по строительству и модернизации животноводческих комплексов.

По словам главы региона, в этом уже были введены в эксплуатацию шесть новых объектов. При этом уровень государственной поддержки в 2020 году будет только увеличен, несмотря на сложную экономическую ситуацию. На развитие животноводства будет направлено свыше 1,5 миллиардов рублей. Это почти на 3,5% больше, чем в прошлом году.