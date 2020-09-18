Новый сквер открыли в Сергаче Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

18 сентября 2020 года состоялось торжественное открытие нового сквера, расположенного в Сергаче в посёлке Молодёжный. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В ходе работ на благоустраиваемой территории выложили дорожки брусчаткой, установили лавочки, урны и провели освещение. В сквере установили детскую и спортивную площадки, также место нашлось и для футбольного поля.

Особенностью сквера стали арт-объекты в виде ландышей и фигуры топиари в виде медведей.

- Раньше на этом месте был пустырь, теперь появилось новое современное место для отдыха. Отмечу, что люди сами проголосовали за создание здесь футбольного поля. Теперь дворовым командам можно даже проводить турниры, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Благоустройство проходило в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Финансирование обошлось в сумму 8,2 миллиона рублей.

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